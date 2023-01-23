МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" планирует 24 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с "Газпромом"

Ориентир доходности — премия 100 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через полтора года.

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-14R с полугодовыми купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 января.

Организатором размещения выступит банк "Дом.РФ".