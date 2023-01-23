2023-01-23T11:59:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230123/839549989.html
"Дом.РФ" соберет заявки на облигации 24 января
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Компания "Дом.РФ" планирует 24 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. Ориентир доходности —... ПРАЙМ, 23.01.2023
рынки, облигации, новости, дом.рф, облигации, инвесторы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" планирует 24 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ориентир доходности — премия 100 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через полтора года.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001P-14R с полугодовыми купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 января.
Организатором размещения выступит банк "Дом.РФ".