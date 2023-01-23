МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" (РЭО) в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. РЭО призвал законодательно запретить выброс в канализацию бытовых отходов

Заявки на облигации компания собирает в течение часа — с 13.00 до 14.00 мск.

Выпуск серии 01 с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями.

Агентом по размещению ценных бумаг выступает Россельхозбанк.