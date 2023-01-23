2023-01-23T13:40:09+03:00
2023-01-23T13:40:09+03:00
2023-01-23T13:40:09+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230123/839551275.html
РЭО собирает заявки на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей
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. "Российский экологический оператор" (РЭО) в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Заявки на... ПРАЙМ, 23.01.2023
рынки, облигации, новости, россия, рэо, заявки на облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" (РЭО) в понедельник собирает заявки инвесторов на облигации объемом 1,591 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Заявки на облигации компания собирает в течение часа — с 13.00 до 14.00 мск.
Выпуск серии 01 с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями.
Агентом по размещению ценных бумаг выступает Россельхозбанк.