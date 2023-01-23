МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку первого купона по облигациям объемом выпуска 1,591 миллиарда рублей — в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. РЭО призвал законодательно запретить выброс в канализацию бытовых отходов

Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 п.п.

Заявки на облигации компания собирала в понедельник в течение часа. Техническая часть размещения назначена на 25 января.

Выпуск серии 01 с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Агентом по размещению ценных бумаг выступает Россельхозбанк.