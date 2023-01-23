Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ЕвразХолдинг Финанс"
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" на 200 миллиардов рублей
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" объемом 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги в рамках программы серии 003P будут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет. Сама программа биржевых облигаций является бессрочной.
"ЕвразХолдинг Финанс" — эмитент рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz и допущенных к обращению на Московской бирже, сообщается на сайте компании.
https://1prime.ru/Bonds/20230123/839555261.html
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