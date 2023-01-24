2023-01-24T11:32:07+03:00
2023-01-24T11:32:07+03:00
2023-01-24T11:32:07+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230124/839563734.html
"Дом.РФ" установил ориентир купонов по облигациям не выше 8,55 процента
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. Компания "Дом.РФ" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей на уровне не выше 8,55% годовых, говорится в материалах для инвесторов... ПРАЙМ, 24.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей на уровне не выше 8,55% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Компания во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-14R с полугодовыми купонами и погашением через полтора года.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 января. Организатором размещения выступает банк "Дом.РФ".