МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей на уровне не выше 8,55% годовых, говорится в материалах для инвесторов. "Дом.РФ" соберет заявки на облигации 24 января

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-14R с полугодовыми купонами и погашением через полтора года.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 января. Организатором размещения выступает банк "Дом.РФ".