МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Газпром" разместил два выпуска замещающих облигаций без срока погашения, номинированных в долларах и евро, — в объеме 994,081 миллиона долларов и 551,395 миллиона евро, говорится в материалах компании. "Дом.РФ" установил ориентир купонов по облигациям не выше 8,55 процента

Выпуск замещающих облигаций серии БЗО26-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1,4 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 71% выпуска.

Выпуск серии БЗО26-1-Е включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро. Таким образом, компания разместила 55,14% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией специального назначения Gaz Finance, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями. В итоге деньгами были оплачены облигации серии БЗО26-1-Д на 493,848 миллиона долларов, еврооблигациями — на 500,233 миллиона, облигации серии БЗО26-1-Е — на 284,671 миллиона евро, еврооблигациями — на 266,724 миллиона.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.