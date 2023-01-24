Сальвадор погасил гособлигации, несмотря на прогнозы дефолта
Президент Букеле: "ставка на биткоин" не помешала Сальвадору погасить гособлигации
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Сальвадор погасил гособлигации на сумму в 800 миллионов долларов, несмотря на кампанию в СМИ, прогнозировавших, что в стране будет дефолт из-за чрезмерного доверия к биткоину, заявил глава государства Найиб Букеле.
Правительство Сальвадора в прошлом году активно покупало биткоины, хотя криптовалюта продолжала дешеветь.
Согласно утверждению Букеле, в 2022 году почти в каждом авторитетном международном новостном издании говорилось, что из-за "ставки на биткоин" Сальвадор объявит дефолт по своему долгу к январю 2023 года. "Этих статей в буквальном смысле сотни", — написал президент в Twitter, добавив ссылку на материал испанской газеты Pais под названием "Сальвадор ждет дефолт из-за падения биткоина".
"Мы только что полностью выплатили 800 миллионов долларов плюс проценты. Но, конечно, почти никто не освещает эту историю… Они лгут, лгут и лгут, а когда их ложь разоблачают, они переходят в режим молчания", — заявил Букеле.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.
https://1prime.ru/Bonds/20230124/839569045.html
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