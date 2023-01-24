МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 25 января начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в феврале 2027 года объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении эмитента. "Газпром" разместил бессрочные замещающие облигации в долларах и евро

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО27-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро.

"Газпром" ранее во вторник сообщил о завершении размещения двух выпусков замещающих облигаций без срока погашения, номинированных в долларах и евро, — в объеме 994,081 миллиона долларов и 551,395 миллиона евро.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.