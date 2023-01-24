МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 27 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Стенд компании "Русгидро"

В "Русгидро" назвали объем финансирования инвестпрограммы за девять месяцев

Ориентир по доходности — премия 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и БК "Регион".