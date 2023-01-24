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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230124/839570160.html
"Русгидро" планирует собрать заявки на облигации, заявил источник
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"Русгидро" планирует 27 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по... ПРАЙМ, 24.01.2023
рынки, облигации, новости, россия, русгидро, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует 27 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по доходности — премия 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля.
Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и БК "Регион".