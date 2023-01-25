Минфин разместил ОФЗ на 55,6 миллиарда рублей на безлимитном аукционе
Минфин разместил ОФЗ на 55,6 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 25 января
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 55,57 миллиарда рублей при спросе в 87,777 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 76,65% от номинала, средневзвешенная цена — 76,7339% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,48% годовых, средневзвешенная доходность — 10,47% годовых.
Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 129,1 миллиарда рублей.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 6,496 миллиарда рублей при спросе в 65,426 миллиарда.
https://1prime.ru/Bonds/20230125/839585363.html
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