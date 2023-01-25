МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 55,57 миллиарда рублей при спросе в 87,777 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 6,5 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 76,65% от номинала, средневзвешенная цена — 76,7339% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,48% годовых, средневзвешенная доходность — 10,47% годовых.

Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 129,1 миллиарда рублей.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 6,496 миллиарда рублей при спросе в 65,426 миллиарда.