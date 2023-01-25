Минфин разместил на безлимитных аукционах ОФЗ на 62 миллиарда рублей
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий на 62 миллиарда рублей при совокупном спросе более 153 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 6,496 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,6411% от номинала, средневзвешенная цена — 96,794% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,93% годовых, средневзвешенная доходность — 9,9% годовых. Спрос составил 65,426 миллиарда рублей. Выпуск объемом 500 миллиардов рублей является новым и был предложен на аукционе министерством впервые.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 55,57 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 76,65% от номинала, средневзвешенная цена — 76,7339% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,48% годовых, средневзвешенная доходность — 10,47% годовых. Спрос составил 87,777 миллиарда рублей. Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 129,1 миллиарда рублей.
СЛАБЫЙ ДЕБЮТ
"Аукционы вновь проходили на фоне разнонаправленной динамики цен ОФЗ на вторичном рынке", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
"По итогам недели по кратко- и среднесрочным выпускам со сроком обращения до пяти лет изменение доходности составило в пределах от —11 до +11 базисных пунктов, а по более длинным выпускам повышение доходности составило в пределах 8-11 базисных пунктов. Ставки по самым долгосрочным выпускам, по которым идут первичные размещения, продолжают повышаться третью рабочую неделю, их рост составил в пределах 16-26 базисных пунктов (до 10,14-10,42% годовых)", — добавил он.
Спрос на новый выпуск ОФЗ 26242 был относительно слабым, принимая во внимание его более короткий срок обращения, но достаточно агрессивным, учитывая, что Минфин удовлетворил всего около 9,9% от общего объема поданных заявок инвесторами, ограничив максимальную премию по доходности 5 базисных пунктов. На одну заявку (из 54 удовлетворенных) по средневзвешенной цене пришлось 74,7% от общего объема размещения, а еще 7,5% пришлось на три заявки по 200-600 миллионов рублей (общим объемом более миллиарда рублей), говорит эксперт.
Размещение более долгосрочного выпуска ОФЗ 26240 стало более успешным. Спрос, который превысил на 40% показатель двухнедельной давности и составил около 68% от объема доступных остатков, был удовлетворен на 63,3% при премии по средневзвешенной доходности 6 базисных пунктов и 7 базисных пунктов по доходности отсечения. На шесть (из 95 удовлетворенных) заявок по 3-6,5 миллиарда рублей пришлось 48,6% от объема размещения, а доля еще 15 заявок по 1-2 миллиарда рублей составила еще 35,3%.
Минфин по итогам состоявшихся в январе трех аукционных дней разместил гособлигации на 209,5 миллиарда рублей, обеспечив выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (800 миллиардов рублей) на 26,2%. Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся восемь аукционных дней размещать ОФЗ на сумму порядка 73,8 миллиарда рублей еженедельно, оценил эксперт.
https://1prime.ru/Bonds/20230125/839587532.html