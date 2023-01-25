МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий на 62 миллиарда рублей при совокупном спросе более 153 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 6,5 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 6,496 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,6411% от номинала, средневзвешенная цена — 96,794% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,93% годовых, средневзвешенная доходность — 9,9% годовых. Спрос составил 65,426 миллиарда рублей. Выпуск объемом 500 миллиардов рублей является новым и был предложен на аукционе министерством впервые.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 55,57 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 76,65% от номинала, средневзвешенная цена — 76,7339% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,48% годовых, средневзвешенная доходность — 10,47% годовых. Спрос составил 87,777 миллиарда рублей. Объем остатков, доступных для размещения на аукционе в выпуске, составлял 129,1 миллиарда рублей.

СЛАБЫЙ ДЕБЮТ

"Аукционы вновь проходили на фоне разнонаправленной динамики цен ОФЗ на вторичном рынке", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"По итогам недели по кратко- и среднесрочным выпускам со сроком обращения до пяти лет изменение доходности составило в пределах от —11 до +11 базисных пунктов, а по более длинным выпускам повышение доходности составило в пределах 8-11 базисных пунктов. Ставки по самым долгосрочным выпускам, по которым идут первичные размещения, продолжают повышаться третью рабочую неделю, их рост составил в пределах 16-26 базисных пунктов (до 10,14-10,42% годовых)", — добавил он.

Спрос на новый выпуск ОФЗ 26242 был относительно слабым, принимая во внимание его более короткий срок обращения, но достаточно агрессивным, учитывая, что Минфин удовлетворил всего около 9,9% от общего объема поданных заявок инвесторами, ограничив максимальную премию по доходности 5 базисных пунктов. На одну заявку (из 54 удовлетворенных) по средневзвешенной цене пришлось 74,7% от общего объема размещения, а еще 7,5% пришлось на три заявки по 200-600 миллионов рублей (общим объемом более миллиарда рублей), говорит эксперт.

Размещение более долгосрочного выпуска ОФЗ 26240 стало более успешным. Спрос, который превысил на 40% показатель двухнедельной давности и составил около 68% от объема доступных остатков, был удовлетворен на 63,3% при премии по средневзвешенной доходности 6 базисных пунктов и 7 базисных пунктов по доходности отсечения. На шесть (из 95 удовлетворенных) заявок по 3-6,5 миллиарда рублей пришлось 48,6% от объема размещения, а доля еще 15 заявок по 1-2 миллиарда рублей составила еще 35,3%.

Минфин по итогам состоявшихся в январе трех аукционных дней разместил гособлигации на 209,5 миллиарда рублей, обеспечив выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (800 миллиардов рублей) на 26,2%. Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся восемь аукционных дней размещать ОФЗ на сумму порядка 73,8 миллиарда рублей еженедельно, оценил эксперт.