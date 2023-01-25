МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Асфальтобетонный завод № 1" (АБЗ-1) планирует 31 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска не менее 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Азбука вкуса" соберет заявки на облигации в феврале, сообщил источник

Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,03% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-03 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Эмитентом выступит ОАО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1"), организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 февраля.

Выпуск предусматривает ряд ковенант. Оферентами по облигациям выступят промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" и "АБЗ-Дорстрой" — холдинговая и операционная компании группы.