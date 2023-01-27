МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Global Ports расширила программу рублевых облигаций "Восточной стивидорной компании" (ВСК, входит в группу) до 100 миллиардов рублей с 30 миллиардов, сообщает группа. "Газпром" разместит замещающие облигации на миллиард евро

"Global Ports Investments… сообщает, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, 100% дочерняя компания Global Ports) зарегистрировала увеличение своей программы рублевых облигаций на Московской бирже с 30 миллиардов российских рублей до 100 миллиардов российских рублей", — говорится в сообщении.

Программа рублевых облигаций ВСК была зарегистрирована в ноябре 2020 года и бессрочна. Облигации по ней были размещены тремя выпусками на общую сумму 27,5 миллиардов рублей в 2020–2022 годах.

"Увеличение предельного объема программы будет способствовать повышению финансовой гибкости, диверсификации долгового портфеля группы и дальнейшему снижению курсовых рисков в соответствии с ее финансовой политикой", — поясняют в Global Ports.

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке).

Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе" Дело" принадлежит 61,5% акций компании.