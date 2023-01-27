Источник назвал ориентир купона по облигациям "Русгидро"
Источник: ориентир купона по облигациям "Русгидро" на 15 миллиардов рублей не выше 9,4 процента
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания "Русгидро" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска 15 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Такому ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 9,62% годовых.
Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля.
Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и БК "Регион".
https://1prime.ru/Bonds/20230127/839609341.html
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