МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания "Русгидро" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска 15 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Восточная стивидорная компания" расширила программу рублевых облигаций

Такому ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 9,62% годовых.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и БК "Регион".