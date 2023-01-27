МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 4 миллиардов рублей — в диапазоне 10,85-11,05% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Такому ориентиру соответствует доходность к оферте в 11,3-11,52% годовых.
Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 003P-02R с квартальными купонами и офертой через два года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 января.
Организаторами выступают "Ак Барс Банк", BCS Global Markets, Газпромбанк, МТС-банк, инвестбанк "Синары", ИФК "Солид", БК "Регион" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20230127/839609359.html
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