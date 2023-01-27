МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 4 миллиардов рублей — в диапазоне 10,85-11,05% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Назван новый ориентир для рубля в январе

Такому ориентиру соответствует доходность к оферте в 11,3-11,52% годовых.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 003P-02R с квартальными купонами и офертой через два года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 января.

Организаторами выступают "Ак Барс Банк", BCS Global Markets, Газпромбанк, МТС-банк, инвестбанк "Синары", ИФК "Солид", БК "Регион" и Россельхозбанк.