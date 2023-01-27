МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россельхозбанк выступил якорным инвестором в облигациях первого выпуска "Российского экологического оператора" (РЭО) объемом 1,6 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Борис Листов. Segezha снизила ориентир купона по облигациям от четырех миллиардов рублей

Заявки на облигации объемом выпуска 1,591 миллиарда рублей РЭО собирал в понедельник, техническая часть размещения состоялась 25 января. Выпуск с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Ставка первого купона установлена в размере 10,5% годовых, ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта. Организатор размещения — Россельхозбанк.

"Мы выступили якорными инвесторами в облигациях ППК РЭО, тем самым обеспечив строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, реализуемого в рамках нацпроекта "Экология". Субсидия, выделяемая ППК РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России на выплату купонного дохода по облигациям, гарантирует финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО на льготных условиях", — сообщил Листов, чьи слова приводятся в сообщении банка.

Реализация подобных проектов позволит осуществить переход к экономике замкнутого цикла и будет способствовать сокращению расходов государства на ликвидацию накопленного экологического ущерба, добавил он. Облигации РЭО имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО.

По словам Листова, облигации РЭО будут привлекательны для широкого круга инвесторов. Дебютный выпуск станет референтным и будет способствовать расширению лимитной массы на эмитента. По облигациям предусматривается плавающая ставка купона, что позволит защитить инвесторов от колебаний рынка.

Россельхозбанк и РЭО в апреле 2022 года подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках которого запланирован как выпуск зеленых облигаций, так и реализация ряда совместных проектов в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в стране.