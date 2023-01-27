Россельхозбанк выступил якорным инвестором в облигациях РЭО объемом 1,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россельхозбанк выступил якорным инвестором в облигациях первого выпуска "Российского экологического оператора" (РЭО) объемом 1,6 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Борис Листов.
Заявки на облигации объемом выпуска 1,591 миллиарда рублей РЭО собирал в понедельник, техническая часть размещения состоялась 25 января. Выпуск с погашением в декабре 2032 года предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Ставка первого купона установлена в размере 10,5% годовых, ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта. Организатор размещения — Россельхозбанк.
"Мы выступили якорными инвесторами в облигациях ППК РЭО, тем самым обеспечив строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, реализуемого в рамках нацпроекта "Экология". Субсидия, выделяемая ППК РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России на выплату купонного дохода по облигациям, гарантирует финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО на льготных условиях", — сообщил Листов, чьи слова приводятся в сообщении банка.
Реализация подобных проектов позволит осуществить переход к экономике замкнутого цикла и будет способствовать сокращению расходов государства на ликвидацию накопленного экологического ущерба, добавил он. Облигации РЭО имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО.
По словам Листова, облигации РЭО будут привлекательны для широкого круга инвесторов. Дебютный выпуск станет референтным и будет способствовать расширению лимитной массы на эмитента. По облигациям предусматривается плавающая ставка купона, что позволит защитить инвесторов от колебаний рынка.
Россельхозбанк и РЭО в апреле 2022 года подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках которого запланирован как выпуск зеленых облигаций, так и реализация ряда совместных проектов в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в стране.
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