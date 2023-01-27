МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 4 миллиардов рублей — в размере 10,6% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Россельхозбанк выступил якорным инвестором в облигациях первого выпуска РЭО

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к оферте 11,03% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 10,85-11,05% годовых (доходность 11,3-11,52% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 10,6-10,7% годовых (доходность 11,03-11,14% годовых).

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 003P-02R с квартальными купонами и офертой через два года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 января.

Организаторами выступают "Ак Барс Банк", БКС КИБ, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", МТС-банк, инвестбанк "Синары", ИФК "Солид", БК "Регион" и Россельхозбанк.