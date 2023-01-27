МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") увеличил объем размещения выпуска биржевых облигаций до 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям Segezha

Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения не менее 4 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 10,85-11,05% годовых (доходность к оферте 11,3-11,52% годовых). В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до финального уровня 10,6% годовых (доходность 11,03% годовых).

Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на 15-летние биржевые облигации серии 003P-02R с квартальными купонами и офертой через два года и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 января.

Организаторами выступают "Ак Барс Банк", БКС КИБ, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", МТС-банк, инвестбанк "Синары", ИФК "Солид", БК "Регион" и Россельхозбанк.