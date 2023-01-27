МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компания "Русгидро" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Segezha увеличила объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения 15 миллиардов рублей и ставку купона не выше 9,4% годовых (доходность к погашению не выше 9,62% годовых). Финальный ориентир по ставке купона — 9,2% годовых (доходность 9,41% годовых)

Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и БК "Регион".