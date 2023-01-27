МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 30 января начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в феврале 2030 года объемом 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО30-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.