Ozon и держатели облигаций договорились о переносе даты досрочного погашения на 15 марта
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ozon и держатели облигаций договорились, что окончательная дата досрочного погашения облигаций на 750 миллионов долларов будет перенесена с 31 января 2023 года на 15 марта 2023 года в связи с ожиданием ответа от санкционного органа Великобритании (OFSI), сообщает компания.
"Окончательная дата досрочного погашения должна быть перенесена на 15 марта 2023 года… После обращения компании в санкционный орган Великобритании (OFSI — ред.) 19 октября 2022 года, компания ожидает сообщения от органа об отсутствии необходимости в лицензии или разрешении в связи с реструктуризацией или о выдаче такой лицензии или разрешения для осуществления реструктуризации (бондов — ред.)", — сказано в сообщении.
В конце сентября владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на 750 миллионов долларов одобрили решение о реструктуризации на ранее согласованных условиях. Ozon уже получил одобрение от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) минфина США и кипрского регулятора. Так, для вступления решения в силу осталось получить согласие от регуляторов Великобритании.
Также в сентябре Ozon объявлял следующие условия реструктуризации: компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги, выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.
Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж в связи с погашением облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали регуляторные ограничения.
https://1prime.ru/Bonds/20230130/839630372.html