МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ozon и держатели облигаций договорились, что окончательная дата досрочного погашения облигаций на 750 миллионов долларов будет перенесена с 31 января 2023 года на 15 марта 2023 года в связи с ожиданием ответа от санкционного органа Великобритании (OFSI), сообщает компания. Ozon получил одобрение на проведение реструктуризации бондов

"Окончательная дата досрочного погашения должна быть перенесена на 15 марта 2023 года… После обращения компании в санкционный орган Великобритании (OFSI — ред.) 19 октября 2022 года, компания ожидает сообщения от органа об отсутствии необходимости в лицензии или разрешении в связи с реструктуризацией или о выдаче такой лицензии или разрешения для осуществления реструктуризации (бондов — ред.)", — сказано в сообщении.

В конце сентября владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на 750 миллионов долларов одобрили решение о реструктуризации на ранее согласованных условиях. Ozon уже получил одобрение от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) минфина США и кипрского регулятора. Так, для вступления решения в силу осталось получить согласие от регуляторов Великобритании.

Также в сентябре Ozon объявлял следующие условия реструктуризации: компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги, выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж в связи с погашением облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали регуляторные ограничения.