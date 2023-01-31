МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Газпром" разместил два выпуска замещающих облигаций — с погашением в феврале 2028 года и в августе 2037 года — совокупно на 1,123 миллиарда долларов, говорится в материалах эмитента. "Газпром" 30 января начнет размещение замещающих облигаций

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО28-1-Д включает в себя 900 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Компания разместила облигации на 347,638 миллиона долларов, или 38,6% выпуска.

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО37-1-Д включает в себя 1,25 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Компания разместила облигации на 775,436 миллиона долларов или 62% выпуска.

"Газпром" с сентября 2022 года размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.