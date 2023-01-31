2023-01-31T18:19:16+03:00
2023-01-31T18:19:16+03:00
2023-01-31T18:19:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230131/839642884.html
"Металлоинвест" досрочно погасит выпуск облигаций
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"Металлоинвест" досрочно погасит выпуск биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Компания досрочно погасит облигации серии БО-07 в дату... ПРАЙМ, 31.01.2023
рынки, облигации, новости, россия, металлоинвест, облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Металлоинвест" досрочно погасит выпуск биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания досрочно погасит облигации серии БО-07 в дату окончания 14 купонного периода — 16 февраля.
"Металлоинвест" разместил 10-летние облигации выпуска в феврале 2016 года со ставкой полугодовых купонов в размере 11,9% годовых.