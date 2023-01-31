МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Металлоинвест" досрочно погасит выпуск биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Металлоинвест" инвестировал в оборудование для контроля дефектов на ОЭМК

Компания досрочно погасит облигации серии БО-07 в дату окончания 14 купонного периода — 16 февраля.

"Металлоинвест" разместил 10-летние облигации выпуска в феврале 2016 года со ставкой полугодовых купонов в размере 11,9% годовых.