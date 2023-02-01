МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует в 2023 году разместить инфраструктурные облигации на 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба госкомпании. "Металлоинвест" досрочно погасит выпуск облигаций

"В 2023 году механизм льготного финансирования инфраструктуры для жилья и городского развития с помощью выпуска облигаций "Дом.РФ" может охватить уже более 30 регионов. Речь идет о более чем 20 новых проектах с общим объемом займов свыше 100 миллиардов рублей. Их реализация обеспечит ввод 19,2 миллиона "квадратов", улучшить жилищные условия смогут более 380 тысяч семей", — говорится в сообщении.

Облигации "Дом.РФ" позволяют финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру в российских регионах. Госкомпания выступает поручителем выпусков ценных бумаг. Полученные от размещения деньги выдаются в виде займов застройщикам под льготную ставку на срок до 15 лет под гарантию регионов.

Как отмечается в сообщении, с 2021 года "Дом.РФ" разместил инфраструктурные облигации на общую сумму 45 миллиардов рублей. В настоящее время механизм финансирования создания инфраструктуры за счет таких ценных бумаг одобрен для 33 проектов в 17 регионах РФ с суммой займов более 106 миллиардов рублей. Их реализация должна обеспечить ввод почти 29 миллионов "квадратов" жилья.

В декабре президент России Владимир Путин предложил удвоить общий объем программы инфраструктурных облигаций — со 150 до 300 миллиардов рублей.