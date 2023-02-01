МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 140,2 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 278,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 70,5 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 53,831 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,346% от номинала, средневзвешенная цена — 96,4247% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,34% годовых, средневзвешенная доходность — 10,33% годовых. Спрос — 110,578 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 70,527 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 74,11% от номинала, средневзвешенная цена — 74,1908% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,52% годовых, средневзвешенная доходность — 10,51% годовых. Спрос — 97,324 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 15,874 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,69% от номинала, средневзвешенная цена — 93,7198% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,33% годовых. Спрос — 70,825 миллиарда рублей.

"По итогам недели, предшествовавшей сегодняшним аукционам, динамика цен ОФЗ на вторичном рынке была разнонаправленной, при этом доходность коротких (до трех лет) и среднесрочных госбумаг снизилась в пределах 10-20 и 3-8 базисных пунктов соответственно. При этом доходность самых долгосрочных выпусков достигла своих локальных максимумов 10,41-10,44% годовых, а таких уровней на рынке не наблюдалось с конца сентября 2022 года", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Вероятно, высокий уровень ставок, как в абсолютном, так и в относительном выражении и стал причиной большого интереса инвесторов к аукциону по размещению самого долгосрочного выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, добавил он.

Минфин по итогам состоявшихся в январе-феврале четырех аукционных дней разместил гособлигации на 349,7 миллиарда рублей, обеспечив на 43,7% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (800 миллиардов рублей). Для реализации квартального плана министерству необходимо в оставшиеся семь аукционных дней размещать ОФЗ на сумму порядка 64,3 миллиарда рублей еженедельно, подсчитал эксперт.