Доходность десятилетних гособлигаций США замедлила снижение на решениях ФРС
Доходность десятилетних гособлигаций СшА замедлила снижение после публикации решений ФРС
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.09 мск снижалась до 3,481% с уровня прошлого закрытия в 3,529%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,472%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшалась до 3,6% против уровня закрытия в 3,661%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,589%.
ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.
https://1prime.ru/Bonds/20230201/839660933.html
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