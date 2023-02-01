МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Главное здание ФРС США

ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.09 мск снижалась до 3,481% с уровня прошлого закрытия в 3,529%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,472%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшалась до 3,6% против уровня закрытия в 3,661%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,589%.

ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.