МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.09 мск снижалась до 3,481% с уровня прошлого закрытия в 3,529%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,472%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшалась до 3,6% против уровня закрытия в 3,661%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,589%.

ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.