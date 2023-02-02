МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" планирует 3 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Дом.РФ" выпустит инфраструктурные облигации на 35 миллиардов рублей

Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,74% годовых.

Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами и досрочным погашением через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 февраля.

Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары", БК "Регион", ВБРР и Россельхозбанк.