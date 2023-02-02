2023-02-02T13:47:32+03:00
2023-02-02T13:47:32+03:00
2023-02-02T13:47:32+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230202/839669380.html
"Магнит" соберет заявки на облигации 3 февраля, сообщил источник
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ретейлер "Магнит" планирует 3 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир... ПРАЙМ, 02.02.2023
рынки, облигации, новости, магнит, биржевые облигации, рынок
https://1prime.ru/images/83385/07/833850789.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83385/07/833850789.jpg
https://1prime.ru/images/83385/07/833850788.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83385/07/833850788.jpg
https://1prime.ru/images/83385/07/833850776.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83385/07/833850776.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20230201/839651546.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" планирует 3 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,74% годовых.
Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами и досрочным погашением через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 февраля.
Организаторами выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары", БК "Регион", ВБРР и Россельхозбанк.