МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" планирует в середине февраля собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.

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"Совко Капитал Партнерс" приглашает владельцев облигаций обсудить их выкуп

Привлеченные средства банк намерен направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.

Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Организаторами выступят Газпромбанк и сам банк "Дом.РФ".