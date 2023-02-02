2023-02-02T13:58:38+03:00
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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230202/839669502.html
"Дом.РФ" соберет заявки на дебютные зеленые облигации в феврале
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Банк "Дом.РФ" планирует в середине февраля собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов... ПРАЙМ, 02.02.2023
рынки, облигации, новости, дом.рф, зеленые облигации, заявки на облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" планирует в середине февраля собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Привлеченные средства банк намерен направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.
Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.
Организаторами выступят Газпромбанк и сам банк "Дом.РФ".