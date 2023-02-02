МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Газпром" планирует 7 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Газпром"

"Газпром" разместил два выпуска замещающих облигаций

Ориентир доходности — премия не выше 110 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля.

Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступит "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.