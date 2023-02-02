2023-02-02T15:24:09+03:00
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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230202/839670777.html
"Газпром" планирует собрать заявки на облигации, заявил источник
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"Газпром" планирует 7 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир... ПРАЙМ, 02.02.2023
рынки, облигации, новости, россия, газпром, облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Газпром" планирует 7 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности — премия не выше 110 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля.
Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступит "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.