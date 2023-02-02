МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбербанк установил объем размещения биржевых облигаций — в размере 62 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости источник в финансовых кругах. Сбербанк откроет книгу заявок на облигации 31 января, сообщил источник

Заявки на облигации индикативного объема банк собирал с 31 января по 2 февраля.

Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,99% годовых.

Банк предложил инвесторам биржевые облигации серии 001P-SBER42 с полугодовыми купонами (первый купон 212 дней, второй-четвертый купоны – 182 дней) и погашением через два года и один месяц. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 февраля.

Организатором выступает Sber CIB. Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.