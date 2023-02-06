МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Газпром" разместил выпуск замещающих облигаций с погашением в феврале 2026 года на 761,88 миллиона долларов, говорится в материалах эмитента.

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО26-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1,25 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 60,95% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 151,382 миллиона долларов, еврооблигациями — на 610,498 миллиона.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.