"Газпром" разместил замещающие облигации на 761,9 миллиона долларов с погашением в 2026 году
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Газпром" разместил выпуск замещающих облигаций с погашением в феврале 2026 года на 761,88 миллиона долларов, говорится в материалах эмитента.
Выпуск замещающих облигаций серии ЗО26-1-Д – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1,25 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Таким образом, компания разместила 60,95% выпуска.
Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 151,382 миллиона долларов, еврооблигациями — на 610,498 миллиона.
"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20230206/839703901.html