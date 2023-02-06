ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ожидает снижения доходности по размещаемым облигациям федерального займа (ОФЗ). Силуанов назвал объем ликвидной части ФНБ

"Мы сейчас занимаем с начала года под чуть больше 10%. На самом деле, мы считаем, что это очень высокий процент, и на будущих наших аукционах мы видим, что есть возможность понижательного тренда", — сказал он в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, под какой процент в настоящее время занимает Минфин на рынке.

"Наши государственные бумаги — очень хороший инструмент для вложений. Сейчас под сколько в банках можно положить свои деньги на депозит — 6-7%? Это (ОФЗ — ред.) можно купить сегодня, можно завтра продать, но 10% ты получишь купон. Поэтому покупайте облигации федерального займа", — добавил он.

По словам главы Минфина, те, кто любил иностранные акции и активы, к сожалению, пострадали. Потому что вложения в Apple и Tesla, и в другие западные компании на сегодняшний день заблокированы западной инфраструктурой.

"Поэтому если говорить о вложениях в бумаги и прогнозируемой инфляции, — 10% это сейчас, в начале года. Мы видим уже на замедление идет динамика по инфляции, тренд на замедление. Всем, кто хочет защитить свои сбережения, надо сейчас покупать (ОФЗ — ред.), дальше будут ставки снижаться", — сказал министр.