МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минфин России 8 февраля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Силуанов ожидает снижения доходности по ОФЗ

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Минфин РФ на аукционах в прошлую среду разместил ОФЗ трех серий на 140,2 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 278,7 миллиарда рублей, а всего с начала года — на 349,7 миллиарда рублей, обеспечив на 43,7% выполнение квартального плана привлечения на рынке (800 миллиардов рублей).