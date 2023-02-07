МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 30 миллиардов рублей в размере 9,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЕАБР соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,2-9,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,41-9,52% годовых.

Компания размещает трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Заявки инвесторов на облигации компания собирала во вторник.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля. Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.