МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах. Мосбиржа понизила границу ценового коридора акций МГТС

Финальный ориентир ставки купонов составляет 9,35% годовых.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,35-9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57-9,67% годовых.

Заявки инвесторов на облигации банк собирал в четверг. Банк размещает двухлетние биржевые облигации серии 002Р-21 с полугодовыми купонами. Организатором банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля.