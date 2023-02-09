МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 10 миллиардов рублей в размере 9,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,52% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял не выше 9,45% годовых (доходность не выше 9,79% годовых).

Заявки инвесторов на облигации компания собирала в четверг. Компания размещает трехлетние биржевые облигации серии 002P-10R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.