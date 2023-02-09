"Ростелеком" установил финальный ориентир купона по облигациям
Финальный ориентир купона по облигациям "Ростелекома" на десять миллиардов рублей — 9,2 процента
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 10 миллиардов рублей в размере 9,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,52% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял не выше 9,45% годовых (доходность не выше 9,79% годовых).
Заявки инвесторов на облигации компания собирала в четверг. Компания размещает трехлетние биржевые облигации серии 002P-10R с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20230209/839752290.html
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