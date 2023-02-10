"Автодор" соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник
Источник: "Автодор" соберет заявки на облигации в четыре миллиарда рублей 14 февраля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ", БКС КИБ, "Московский кредитный банк" и инвестбанк "Синары".
https://1prime.ru/Bonds/20230210/839761388.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.