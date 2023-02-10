МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" планирует 14 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Ростелеком" установил финальный ориентир купона по облигациям

Ориентир ставки купонов составляет премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, ориентир по доходности — премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 февраля.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ", БКС КИБ, "Московский кредитный банк" и инвестбанк "Синары".