МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Азбука вкуса" планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Автодор" соберет заявки на облигации 14 февраля, сообщил источник

Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых.

Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО "Городской супермаркет", организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и "Тинькофф банк".

"Городской супермаркет" является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов "Азбука вкуса".