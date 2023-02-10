"Азбука вкуса" соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник
Источник: "Азбука вкуса" соберет заявки на облигации на два миллиарда рублей 28 февраля
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ретейлер "Азбука вкуса" планирует 28 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступит ООО "Городской супермаркет", организаторами — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и "Тинькофф банк".
"Городской супермаркет" является основной операционной компанией и балансодержателем имущества холдинговой структуры сети магазинов "Азбука вкуса".
https://1prime.ru/Bonds/20230210/839762084.html
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