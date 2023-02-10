МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Компания "Норильский никель" изменила долговую документацию, что позволило исполнить обязательства перед инвесторами по пяти выпускам еврооблигаций, сообщил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев. "Норникель" централизировал управление речными активами

По его словам, от ряда иностранных инвесторов уже получено подтверждение о получении выплат по всем пяти выпускам еврооблигаций выплаты по которым производились осенью 2022 года.

"При этом мы специально изменили долговую документацию и получили на это согласование большинства инвесторов в наши евробонды, чтобы платежи по ним проходили так же беспрепятственно и в адрес наших российских инвесторов. В какой-то момент сложилась абсурдная ситуация, когда из-за отказа клиринговых систем, платежи в адрес российских инвесторов не проходили. Теперь эта коллизия успешно разрешена", — пояснил он.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).