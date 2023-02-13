"Полюс" соберет заявки на облигации 15 февраля, сообщил источник
Источник: "Полюс" соберет заявки на облигации на 20 миллиардов рублей 15 февраля
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует 15 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
https://1prime.ru/Bonds/20230213/839785159.html
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