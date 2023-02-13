МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует 15 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЦБ назвал переход от рекомендаций к замещающим облигациям необходимым

Ориентир по доходности — премия не выше 130 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Дом.РФ", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.