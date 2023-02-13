МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" 15 февраля соберет заявки инвесторов на дебютный выпуск зеленых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов. "Азбука вкуса" соберет заявки на облигации 28 февраля, сообщил источник

Привлеченные средства банк намерен направить на рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.

Банк планирует разместить двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Ориентир доходности составляет 175-200 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и сам банк "Дом.РФ".