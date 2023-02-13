МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в холдинг Veon), который просил признать недействительным один из пунктов разъяснений Банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Норникель" исполнил обязательства по пяти выпускам еврооблигаций

Представитель оператора передал суду ходатайство об отказе от заявленных требований. Суд его удовлетворил. Причины отказа на заседании не оглашались.

ЦБ в ноябре прошлого года выпустил официальные разъяснения трех указов президента РФ, направленных на противодействие таким санкциям. Регулятор, в частности, разъяснил пункт одного из них, где говорится, что российские юрлица, "имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями" — они могут либо произвести им выплаты в порядке, определенном Банком России, либо передать держателям облигации.

Как поясняет ЦБ, речь идет о том, чтобы обеспечить получение такими держателями выплат наравне с держателями еврооблигаций, права которых учитываются иностранными организациями. При этом в разъяснениях ЦБ отмечается, что в число российских юрлиц, на которых распространяются эти обязательства, входят компании, являющиеся гарантом или поручителем эмитента, входящие с ним в одну группу лиц или контролирующие эмитента, а также компании, на финансирование которых привлекались денежные средства.

"Вымпелком" просил суд принять обеспечительные меры в виде приостановления действия этого пункта разъяснений до конца разбирательства, но суд это ходатайство отклонил.

Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает иск компании ЗАО "Лидер", владеющей еврооблигациями Veon Holdings, о взыскании с "Вымпелкома" денежных средств в объеме долговых обязательств Veon Holdings по облигациям в размере около 1,8 миллиарда рублей.

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил о начале процесса продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине.