"Вымпелком" отказался от оспаривания в суде разъяснений Банка России по еврооблигациям
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в холдинг Veon), который просил признать недействительным один из пунктов разъяснений Банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель оператора передал суду ходатайство об отказе от заявленных требований. Суд его удовлетворил. Причины отказа на заседании не оглашались.
ЦБ в ноябре прошлого года выпустил официальные разъяснения трех указов президента РФ, направленных на противодействие таким санкциям. Регулятор, в частности, разъяснил пункт одного из них, где говорится, что российские юрлица, "имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями" — они могут либо произвести им выплаты в порядке, определенном Банком России, либо передать держателям облигации.
Как поясняет ЦБ, речь идет о том, чтобы обеспечить получение такими держателями выплат наравне с держателями еврооблигаций, права которых учитываются иностранными организациями. При этом в разъяснениях ЦБ отмечается, что в число российских юрлиц, на которых распространяются эти обязательства, входят компании, являющиеся гарантом или поручителем эмитента, входящие с ним в одну группу лиц или контролирующие эмитента, а также компании, на финансирование которых привлекались денежные средства.
"Вымпелком" просил суд принять обеспечительные меры в виде приостановления действия этого пункта разъяснений до конца разбирательства, но суд это ходатайство отклонил.
Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает иск компании ЗАО "Лидер", владеющей еврооблигациями Veon Holdings, о взыскании с "Вымпелкома" денежных средств в объеме долговых обязательств Veon Holdings по облигациям в размере около 1,8 миллиарда рублей.
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил о начале процесса продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине.
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