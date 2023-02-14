МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минфин России 15 февраля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги трех серий, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ на 7,4 миллиарда рублей на аукционе

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.