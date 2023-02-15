МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" установила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 20 миллиардов рублей на уровне не выше 10,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЦБ назвал переход от рекомендаций к замещающим облигациям необходимым

Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 10,99% годовых.

Заявки инвесторов на облигации компания собирает в среду. "Полюс" намерен разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.