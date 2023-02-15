Минфин разместил ОФЗ на 45,6 миллиарда рублей на аукционе 15 февраля
Минфин разместил ОФЗ на 45,6 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 15 февраля
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 45,57 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 78,984 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,45% от номинала, средневзвешенная цена — 95,5088% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,5% годовых, средневзвешенная доходность — 10,49% годовых.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20230215/839810979.html
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