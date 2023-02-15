МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" принял решение разместить дополнительные выпуски замещающих облигаций с погашением в апреле 2024 года и в марте 2027 года, говорится в материалах эмитента. "Газпром" разместил замещающие облигации с погашением в 2030 году

Компания готовит дополнительный выпуск облигаций серии ЗО24-1-Ф на 556,4 миллиона фунтов стерлингов и серии ЗО27-1-Д на 445,6 миллиона долларов. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.

"Газпром" уже предлагал держателям соответствующих выпусков еврооблигаций обмен ценных бумаг на замещающие облигации. В сентябре компания разместила замещающие облигации с погашением в марте 2027 года в объеме 304,4 миллиона долларов (40,6% выпуска), а в октябре — облигации с погашением в апреле 2024 года на 293,6 миллиона фунтов стерлингов (34,5% выпуска).

Таким образом, компания планирует повторно предложить инвесторам обменять евробонды на замещающие облигации, предложив дополнительные выпуски бумаг в объемах, которые не были размещены на первом этапе.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро. Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.

Заместитель начальника департамента "Газпрома" Игнат Диркс в конце прошлого года говорил, что компания планирует по каждому из выпусков своих еврооблигаций предложить тем инвесторам, которые не успели в первый обмен, дополнительные выпуски замещающих облигаций.