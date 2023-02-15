Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 47 миллиардов рублей
Минфин на безлимитном аукционе разместил ОФЗ серии 52004 на 47 миллиардов рублей
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 47,054 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 66,179 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 93,76% от номинала, средневзвешенная цена — 93,777% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — также 3,33% годовых.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 45,57 миллиарда рублей по номиналу и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 41,239 миллиарда рублей по номиналу.
https://1prime.ru/Bonds/20230215/839814899.html
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