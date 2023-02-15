МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 47,054 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 66,179 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин оценил решение ЕС внести Россию в черный список налоговых юрисдикций

Цена отсечения составила 93,76% от номинала, средневзвешенная цена — 93,777% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,33% годовых, средневзвешенная реальная доходность — также 3,33% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 45,57 миллиарда рублей по номиналу и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 41,239 миллиарда рублей по номиналу.