МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" выкупила по оферте 89,2% выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 на 44,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. "Роснефть" подала иск к кипрской Rosneft Trade Limited

Компания разместила 10-летние облигации выпуска объемом 50 миллиардов рублей в 2018 году со ставкой полугодовых купонов в размере 7,5% годовых.

Ставка купонов по выпуску до следующей оферты в 2025 году составляет 8% годовых.