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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230215/839818540.html
"Роснефть" выкупила по оферте 89,2 процента выпуска биржевых облигаций
Облигации
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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"Роснефть" выкупила по оферте 89,2% выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 на 44,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 10-летние облигации... ПРАЙМ, 15.02.2023
рынки, облигации, новости, россия, роснефть, облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" выкупила по оферте 89,2% выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 на 44,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила 10-летние облигации выпуска объемом 50 миллиардов рублей в 2018 году со ставкой полугодовых купонов в размере 7,5% годовых.
Ставка купонов по выпуску до следующей оферты в 2025 году составляет 8% годовых.