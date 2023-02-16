ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллиона долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из обнародованных в среду документов американского минфина. Силуанов сообщил о диалоге Минфина и инвесторов об обмене евробондами

В ноябре 2022 года данный показатель равнялся 2,092 миллиарда долларов. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре — 80 миллионов), краткосрочные — 525 миллиона (2,012 миллиарда) долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — ее вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.