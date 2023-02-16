МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в январе размещал облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью с премией, которая не превышала 10 базисных пунктов, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Минфин разместил ОФЗ на 133,9 миллиарда рублей при спросе в 229,9 миллиарда

После крупнейших размещений Минфина на аукционах ОФЗ в ноябре-декабре 2022 года (2,916 триллиона рублей по номиналу), в январе 2023 года наблюдалось относительное затишье, говорится в обзоре. В целом за месяц на аукционах разместили ОФЗ на сумму 209,5 миллиарда рублей по непогашенному номиналу, что составило 26% от плановых значений на первый квартал текущего года (800 миллиардов рублей).

В отличие от предыдущих месяцев, на аукционах ОФЗ размещались преимущественно ценные бумаги с постоянным купоном, на них пришлось 83% размещений, остальной объем – на ОФЗ с защитой от инфляции (17%), тогда как ОФЗ с плавающим купоном не размещались.

"Премия к рынку по облигациям с фиксированной доходностью была незначительной и не превышала 10 базисных пунктов. Основной объем на аукционах (59,5% всех размещений) выкупили крупные банки – СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), значительные покупки осуществили НФО (некредитные финансовые организации — ред.) в рамках доверительного управления (30,5%)", — сообщил ЦБ.

На вторичных биржевых торгах ОФЗ значительной волатильности не наблюдалось. Среднедневной объем торгов снизился вдвое – с 18,4 миллиарда рублей в декабре до 9,3 миллиарда рублей в январе (без учета праздничных дней). Одной из причин снижения объема вторичных торгов ОФЗ в январе стало сокращение объема размещений на первичном рынке.

Основными нетто-продавцами выступали крупные банки – СЗКО, продавшие ОФЗ на сумму 32,7 миллиарда рублей (месяцем ранее – на 34,1 миллиарда рублей). НФО за счет доверительного управления и собственных средств продолжили покупать ОФЗ на сумму 20,3 и 10,8 миллиарда рублей (нетто) соответственно.

"Существенный рост бюджетного дефицита в январе 2023 года до 1,76 триллиона рублей произошел преимущественно под влиянием разовых факторов, в последующие месяцы бюджетный дефицит будет формироваться в соответствии с плановыми объемами на 2023 год. Информация о бюджетном дефиците в январе не повлияла на рынок", — говорится в обзоре.